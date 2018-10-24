[24/أكتوبر/2018]
حجة-سبأ:
ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي سير تنفيذ مشاريع الطرق وأعمال الصيانة التي ينفذها فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق في المحافظة .
و استعرض الاجتماع الذي ضم مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور فهد عامر ومدير مكتب الأشغال العامة عبد الرحمن الوشلي ومدير عام الوحدة الهندسية المهندس يحيى عبدالله الحداد وعدد من مسئولي ومهندسي صندوق صيانة الطرق، مستوى الانجاز في مشروع إعادة تأهيل وسفلتة طريق عقبة الأمان والصعوبات التي تواجه سير عمل فرع المؤسسة .
وفي الاجتماع أشار المحافظ الصوفي إلى أهمية صيانة وترميم شوارع المدينة والطرق الرئيسية باعتبارها الشريان الرئيسي لتسهيل حركة وتنقل المواطنين .. مشددا على أهمية الاسراع في إنجاز مشروع طريق عقبة الامان حسب الفترة الزمنية المحددة والمواصفات المتفق عليها.
وأكد المحافظ الصوفي ضرورة تضافر الجهود لضمان تذليل اي مشاكل قد تواجه تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن واستهدافه المتكرر لشبكة الطرق والجسور.
ونوه بحرص قيادة المحافظة على مساندة جهود فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق بما يحقق الاهداف المأمولة .
سبأ