محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يدشن دورة تدريبية خاصة بتكنولوجيا البذور المحسنة ذمار-سبأ:

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الانتاج النباتي علي عبد الكريم الفضيل اليوم دورة تدريبية خاصة بالمزارعين المتقاعدين مع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة فرع المرتفعات الوسطى وكوادر المؤسسة في مجال تكنولوجيا البذور المحسنة .



وفي التدشين الذي حضره وكيلا المحافظة محسن هارون وعباس العمدي وعضوا مجلس النواب محمد صالح الناحية ونجيب الورقي ، أعلن المحافظ المقدشي عن إطلاق جائزة الرئيس الشهيد صالح الصماد الزراعية لإنتاج البذور والتي ستمنح لأكبر مزارع استطاع إنتاج البذور الزراعية .



ولفت إلى اهمية تنمية قدرات المشاركين في انتخاب وزراعة البذور المحسنة لمختلف المحاصيل الزراعية وخاصة محاصيل الحبوب والبقوليات وبما يسهم في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية وتعزيز الامن الغذائي.



وشدد على ضرورة العمل بتوجيهات قائد الثورة بالاهتمام بالجانب الزراعي والتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني واستغلال الإمكانيات المتاحة وفق اسس اقتصادية وعلمية وبما يسهم في تغطية احتياجات المزارعين من البذور المحسنة وتقليص الفجوة الغذائية وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي.



وأشار إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي بالمحافظة واليمن بشكل عام والدور المعول على المؤسسات الزراعية في التوسع في النشاط الزراعي ومساندة جهود المزارعين من خلال تقديم الاستشارات وتوفير البذور.



فيما أشار وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الانتاج النباتي علي الفضيل إلى أهمية تحقيق الدورة للأهداف التي رسمت من أجلها في اختيار وانتقاء البذور المحسنة وبما يسهم في الحصول على انتاجية عالية .



ولفت إلى أن الاهتمام بالبذور لا يقتصر على تحسين مصدر رزق الأسرة فقط بل يعزز الامن الغذائي والاقتصاد الوطني من خلال مضاعفة الإنتاج وتحسين حيوية البذور ..مشيرا إلى ضرورة مضاعفة عملية الانتاج من ألف طن إلى عشرة الف طن وبما يحقق تغطية جزء من احتياجات المواطن من القمح وبقية الحبوب .



بدوره اوضح مدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المهندس عبد الله الوادعي أن الدورة التي تستمر يومين تهدف إلى رفع كفاءة ٩٠ مزارعا وكوادر المؤسسة على الإنتاج وتنمية قدراتهم الفنية النظرية والعملية .



وأشار إلى أن الدورة ستمكن المشاركين من الاطلاع على المعارف والمهارات الخاصة بإنتاج البذور المحسنة وبناء قدراتهم للارتقاء بالعمل والإنتاج الزراعي بتكنولوجيا البذور ذات الكفاءة العالية .



وبين أن المؤسسة تقوم حالياً بإنتاج ثلاثة أصناف من البذور وتسعى الى تعزيز الامن الغذائي رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في شحة الموارد والإمكانيات .



حضر التدشين مستشار وزير الزراعة المهندس كمال شمسان ومدير عام الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة صلاح المشرقي ومدير مكتب الزراعة بذمار المهندس هلال الجشاري ومدير فرع المرتفعات الوسطى شفيق الخولاني ونائبا مدير الفرع عبد الرب المرامي ومحمد الرياشي ونائب مدير امن المحافظة العميد عبد المجيد القوسي ونائب مدير الارشاد والإعلام الزراعي صالح العماد.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ