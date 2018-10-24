محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة قضايا المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة إب إب-سبأ:





ناقش اجتماع بمحافظة إب برئاسة المحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم قضايا المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التي تواجههم وسبل معالجتها.







وأستعرض الاجتماع بحضور مستشار المحافظة عبدالله سريح وضم أمين عام إتحاد المعاقين بإب يوسف داعر ورئيس جمعية المكفوفين وليد البطر ورئيس جمعية المعاقين حركيا أدهم علوه والمدير التنفيذي للصم والبكم محمد مثنى ومنسق صندوق المعاقين بشرى القواس إحتياجات ومتطلبات هذه الشرائح من ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز نشاطها ودورها وبما يضمن حق المعاق في الحصول على الرعاية والاهتمام والتدريب والتأهيل وإدماجه في عملية التنمية الشاملة.



وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتصورات العملية التي تهم فئة المعاقين وبما يمكنهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.



وفي الاجتماع أكد المحافظ صلاح اهتمام السلطة المحلية بتوفير الاحتياجات المختلفة لفئة المعاقين ورعايتها وتقديم كافة الدعم لها ومعالجة قضاياها ..داعيا رجال المال والأعمال والخيرين لتقديم الدعم والمساندة الانسانية لهذه الشريحة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .



وأشار محافظ إب الى أن الأعمال والمبادرات الخيرية النبيلة تسهم في تعزيز وترسيخ مبدأ التكافل والتراحم الاجتماعي التي تأتي في إطار تعاليم وقيم ديننا الاسلامي الذي يحث علي نشر قيم الفضيلة والمحبة بين اوساط المجتمع ومساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ