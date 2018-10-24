محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفتان طلابية وتربوية في الاهجر بالمحويت تدينان جرائم العدوان المحويت-سبأ:





نظمت في عزلة الأهجر بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت اليوم وقفتان للقطاع التربوي والطلابي تنديدا باستمرار العدوان والحصار .







ففي الوقفة الطلابية بمدرسة النجاح استنكر الطلاب والطالبات صمت المجتمع الدولي وانحيازه لقوی العدوان التي تتمادی في جرائمها وحربها الاقتصادية بحق الشعب اليمني.



ورفعوا خلال الوقفة لافتات تؤكد الصمود بوجه غطرسة وصلف العدوان وتطالب أحرار العالم بالتفاعل مع مظلومية الشعب اليمني وإدانة مايرتكبه النظامين السعودي و الاماراتي من جرائم حرب بحق الانسانية في اليمن.



إلی ذلك حمل تربويو عزلة الأهجر في وقفة مماثلة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية مسؤولية استمرار جرائم الحرب الممنهجة التي يتعرض لها الشعب اليمني ومسؤولية تفاقم الأوضاع الانسانية التي يندی لها الجبين.



وأكدو استمرار صمودهم في المدارس في إطار صمود كافة التربويين بجبهة التعليم لأداء الواجب واستشعار المسؤولية ازاء ما يتعرض له الوطن من مؤامرات وعدوان وحصار.



وألقيت في الوقفتين التي شارك فيهما عدد من المشائخ والعلماء ومسؤولي مكتب التربية كلمات لمدير مكتب التربية في شبام كوكبان محمد القاسمي ووجهاء العزلة ..أثنت علی معنويات وصمود الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وكافة موظفي القطاع التربوي بعزلة الأهجر وثمنت انضباطهم ووعيهم بمخططات العدوان وحرصهم علی مواصلة التعليم.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ