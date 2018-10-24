ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:17:01م
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي .
الإعصار ''ويلا'' يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادي
ضرب الإعصار" ويلا " سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادى برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا فى الساعة مصحوبا بأمطار غزيرة هطلت على المنتجعات السياحية حيث انتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها .
الأهلي المصري يلحق بالترجي إلى نهائي دوري ابطال افريقيا
تأهل الأهلي المصري للنهائي للمرة الـ12 في تاريخه رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري الليلة الماضية،في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.
آخر الأخبار:
مصلحة الدفاع المدني تحذر من إنهيارت صخرية في بعض المناطق
مناقشة الجوانب المتصلة بسير العملية التعليمية بمحافظة تعز
اجتماع بمجلس الشورى بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى السامعي
اجتماع برئاسة المحافظ الصوفي يناقش سير تنفيذ مشاريع الطرق
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الزراعة يوجه بإعداد دراسات لتنفيذ شبكات وقنوات تصريف مياه السدود
[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك قاسم الثور، ضم مسئولي قطاع الري واستصلاح الأراضي، القضايا والأنشطة والمهام الخاصة بهذا القطاع .


وتطرق الاجتماع إلى المواضيع المتعلقة بالمشاريع المتوقفة، لعرضها على لجنة المناقصات بوزارة الزراعة ليتم اتخاذ الإجراءات الحاسمة بشأنها.

وفي الاجتماع وجه وزير الزراعة المختصين بقطاع الري تحديد أولويات المشاريع في قطاع الري بوجه خاص شبكات وقنوات تصريف مياه السدود في مواسم الأمطار بهدف الاستفادة من مياه للسدود في ري الأراضي الزراعية .

وشدد على ضرورة إعداد مصفوفة بهذه المشاريع والقنوات خاصة في المناطق التي تزرع فيها محاصيل الحبوب الغذائية وكذا مناطق زراعة البن بهدف تجهيزها ومناقشتها في الاجتماع القادم مع الجهات الممولة.

ولفت وزير الزراعة إلى أهمية القنوات، لتصريف مياه السدود والاستفادة منها خاصة في مواسم الأمطار، وبما يعزز من جهود الوزارة وتوجهاتها لتشجيع زراعة المحاصيل الغذائية ورفع إنتاجيتها، بما يحسن من دخل المزارعين وتخفيف معاناتهم.

واستعرض الاجتماع تقرير مقدم من مدير منشآت الري المهندس محمد الوصابي، حول البرامج المتعلقة بقطاع الري من حيث توفير الموازنة التشغيلية وأوضاع مشاريع الري ذات الأولوية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المهندس عبد الواحد الحمدي وعدد من المسئولين ومدراء العموم بقطاع الري بالوزارة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصلحة الدفاع المدني تحذر من إنهيارت صخرية في بعض المناطق
مناقشة الجوانب المتصلة بسير العملية التعليمية بمحافظة تعز
اجتماع بمجلس الشورى بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى السامعي
اجتماع برئاسة المحافظ الصوفي يناقش سير تنفيذ مشاريع الطرق
محافظ ذمار يدشن دورة تدريبية خاصة بتكنولوجيا البذور المحسنة
وقفة احتجاجية بالحديدة للتنديد باستمرار العدوان
مناقشة قضايا المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة إب
وقفتان طلابية وتربوية في الاهجر بالمحويت تدينان جرائم العدوان
تنفيذي مكيراس بالبيضاء يناقش مستوى أداء المكاتب
محافظ تعز يطلع على أحوال السجناء في الحوبان
العدوان السعودي على اليمن
تسعة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان لمنطقة 7 يوليو بالحديدة
[24/أكتوبر/2018]
غارة لطيران العدوان على سيارة مواطن بمديرية عبس في حجة
[24/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على أربع محافظات
[24/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن غارة على صرواح بمأرب
[23/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على الحديدة
[23/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by