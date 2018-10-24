محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الزراعة يوجه بإعداد دراسات لتنفيذ شبكات وقنوات تصريف مياه السدود صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك قاسم الثور، ضم مسئولي قطاع الري واستصلاح الأراضي، القضايا والأنشطة والمهام الخاصة بهذا القطاع .



وتطرق الاجتماع إلى المواضيع المتعلقة بالمشاريع المتوقفة، لعرضها على لجنة المناقصات بوزارة الزراعة ليتم اتخاذ الإجراءات الحاسمة بشأنها.



وفي الاجتماع وجه وزير الزراعة المختصين بقطاع الري تحديد أولويات المشاريع في قطاع الري بوجه خاص شبكات وقنوات تصريف مياه السدود في مواسم الأمطار بهدف الاستفادة من مياه للسدود في ري الأراضي الزراعية .



وشدد على ضرورة إعداد مصفوفة بهذه المشاريع والقنوات خاصة في المناطق التي تزرع فيها محاصيل الحبوب الغذائية وكذا مناطق زراعة البن بهدف تجهيزها ومناقشتها في الاجتماع القادم مع الجهات الممولة.



ولفت وزير الزراعة إلى أهمية القنوات، لتصريف مياه السدود والاستفادة منها خاصة في مواسم الأمطار، وبما يعزز من جهود الوزارة وتوجهاتها لتشجيع زراعة المحاصيل الغذائية ورفع إنتاجيتها، بما يحسن من دخل المزارعين وتخفيف معاناتهم.



واستعرض الاجتماع تقرير مقدم من مدير منشآت الري المهندس محمد الوصابي، حول البرامج المتعلقة بقطاع الري من حيث توفير الموازنة التشغيلية وأوضاع مشاريع الري ذات الأولوية.



حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المهندس عبد الواحد الحمدي وعدد من المسئولين ومدراء العموم بقطاع الري بالوزارة.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ