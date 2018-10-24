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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:17:01م
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تنفيذي مكيراس بالبيضاء يناقش مستوى أداء المكاتب
[24/أكتوبر/2018]
البيضاء -سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمديرية مكيراس بمحافظة البيضاء برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري اليوم مستوى اداء الاجهزة التنفيذية وآليات تعزيز الاداء في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن .


واستعرض الاجتماع تقرير مدير عام مديرية مكيراس ياسر جحلان حول مستوى الاداء و خطط وبرامج تطوير المكاتب التنفيذية بالمديرية وأهمية توافقها مع المرحلة الراهنة وما تتطلبه من خطوات وإجراءات عملية تسهم في تعزيز مستوى العمل التنفيذي والمحلي.

وفي الإجتماع أكد محافظ البيضاء علي المنصوري ضرورة تفعيل أداء المكاتب التنفيذية وبما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق لتجاوز التحديات.. مثمنا المواقف النضالية لأبناء مكيراس في مختلف المراحل ووقوفهم في وجهه العدوان والاحتلال الذي يسعى من خلال عملائه ارتكاب مجازر بشعة وتدمير البنى التحتية والعمل على نهب خيرات البلاد .

سبأ
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