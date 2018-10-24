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وزارة الكهرباء تكرم عدد من ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية
[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

أقيم اليوم بوزارة الكهرباء والطاقة حفل تكريمي لعدد من ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية تقديرا لدورهم في الحفاظ على أموال وممتلكات مؤسسة الكهرباء واستعادة بعض المنهوبات .


وفي حفل التكريم بحضور نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع.. أشار وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي إلى أن التكريم يأتي عرفانا بأدوار منتسبي الأجهزة الأمنية في الحفاظ على ممتلكات قطاع الكهرباء إنطلاقا من واجبهم .

ولفت إلى أن تكريم ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية، مهما كان لا يقاس بما قاموا به من جهود يشكرون عليها وإنما ليكون المكرمون قدوة لغيرهم سواء في الأجهزة الأمنية أو كوادر وزارة ومؤسسة الكهرباء والطاقة .

وأوضح أن البعض استغل فرصة الوضع الذي تمر به البلاد جراء استمرار العدوان، وأقدم على نهب مقدرات المؤسسة وشبكاتها، إلا أن رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد واستطاعوا الحد من عمليات النهب والسرقة لكابلات الشبكة الكهربائية.

من جانبه أشار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء رزق الجوفي إلى أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات ضبط هو من صميم عملها وواجبها في خدمة الوطن.

واعتبر تكريم وزارة الكهرباء لعدد من منتسبي الأجهزة الأمنية، تكريما لكل منتسبي وزارة الداخلية، وغير مقتصر على المحتفى بهم.

وعبر عن أسفه لبعض مرضى النفوس الذين يعتدون على أملاك الدولة بسرقة شبكات الكهرباء ومحتوياتها .. مؤكدا أن الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة والمواطنين.

حضر التكريم الوكيل المساعد للوزارة لقطاع التخطيط والمشروعات المهندس أحمد المتوكل ومدير عام مؤسسة الكهرباء والطاقة المهندس خالد راشد ومدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش ونائبا مدير عام مؤسسة الكهرباء لقطاع التوزيع والتفتيش الفني المهندس أسعد الأشول والشؤون المالية والإدارية محمد الجمرة وكوادر المؤسسة.

سبأ
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