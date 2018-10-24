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محافظ ذمار: رياح السلام التي يروج لها ماهي إلا حرب فكرية تستهدف الصمود اليمني
[24/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

اكد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي أن ما يسمى برياح السلام ماهي إلا حرب فكرية سياسية تستهدف الصمود اليمني في مواجهة العدوان السعودي الامريكي.


وأشار المحافظ المقدشي في الندوة الثقافية التي نظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والوحدة التربوية لانصار الله بعنوان " حقيقة شبح ما يسمى برياح السلام والرياح الباردة الأهداف والأجندات.. وكيفية مواجهتها" بحضور عضوا مجلس النواب نجيب الورقي ومحمد صالح الناحية، إلى أهمية تعزيز وحدة الصف الداخلي ورفع الوعي بمخططات العدوان التي يهدف من خلالها تمزيق النسيج الاجتماعي بعد الفشل العسكري الذي مني به العدوان وتحالفه الإجرامي في جبهات القتال.

واستعرض اجندات العدوان والحرب الاقتصادية من خلال نقل البنك المركزي والتلاعب بالورقة الإقتصادية واستمرار العدوان والحصار.

ولفت إلى الدور الذي يضطلع به القطاع التربوي في إنجاح العملية التعليمية والتوعية بمخططات العدوان والتي تستهدف اليمن ارضا وانسانا.. مبينا ان القطاع التربوي جبهة لاتقل اهمية عن جبهات القتال .

وأشاد بجهود كوادر القطاع التربوي في استمرار التعليم رغم الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة.. مشددا على أهمية انضباط العملية التعليمية والرقابة على أداء المدارس الخاصة ووضع ضوابط لعملية منح التصاريح وأن لا تكون على حساب التعليم الحكومي.

بدوره أشار وكيل المحافظة عباس العمدي الى أهمية دور القطاع التربوي في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر العدوان والتحشيد لرفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم بما يعزز من صمود المرابطين في مختلف الجبهات.

واستعرضت الندوة عدد من المحاور حول الاهداف الخفية لما يسمى برياح السلام والأجندات التي تحملها وكيفية مواجهتها سواء على المستوى الإعلامي أو السياسي والثقافي .

حضر الندوة مدير مكتب التربية والتعليم أحمد الوشلي ونائبا مدير مكتب التربية سعيد الغابري ومحمد الهادي ومدير مديرية وصاب العالي مجاهد المصنف ونائب مدير أمن المحافظة العميد عبدالمجيد القوسي وعدد من مدراء مكاتب التربية بالمديريات ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بمكتب التربية بالمحافظة.

سبأ
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