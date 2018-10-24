محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة عملية التنسيق والقبول الإلكتروني للمعاهد التقنية والمهنية وكليات المجتمع صنعاء-سبأ:

ناقشت اللجنة الاشرافية لنظام التنسيق الإلكتروني في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي سير عملية التنسيق والقبول الإلكتروني للمعاهد التقنية والمهنية وكليات المجتمع الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2018م- 2019 م.



وفي الاجتماع الذي حضره مستشار الوزارة سعيد ناجي غرابة والقائم بأعمال وكيل قطاع تعليم الفتاة وفاء رشيد , استعرض مدير عام نظم المعلومات المهندس قاسم قصير مستوى سير الاداء في نظام التنسيق الإلكتروني منذ التدشين وحتى الان وما تم انجازه بهذا الخصوص والمستجدات التي طرأت على عملية التنسيق.



و جرى في الاجتماع استعراض احصائيات التسجيل عبر نظام التنسيق الإلكتروني ومتابعة عملية التسجيل والقبول والمفاضلة والإشراف.



واقر الاجتماع قبول خريجي الثانوية الصحية للمعاهد الحكومية التابعة لوزارة الصحة والية التعامل معها , والتأكيد على ضرورة الفحص التدقيقي للشهادات و الوثائق الخاصة بالمتقدمين.



كما جرى مناقشة تشكيل لجنة للبدء بتطوير نظام تنسيق خاص بالوزارة والموافقة على بعض طلبات الاستثناءات لمتقدمين للتنسيق الإلكتروني في المعاهد الفنية وكليات المجتمع وفقا لمعايير محددة.



وفي الاجتماع أكد نائب وزير التعليم الفني ضرورة معالجة كافة الاختلالات التي رافقت سير التنسيق الإلكتروني بما يسهم في رفع مستوى الإقبال للالتحاق بالدراسة بالمعاهد وكليات المجتمع ويتناسب مع رغبات الطلاب والطالبات وفقا للمعايير والشروط واللائحة الخاصة بذلك.



ووجه بضرورة اعداد تقرير خاص بمؤشرات التنسيق للسنوات الثلاث الماضية للاستفادة منه في وضع مقارنة حول المستوى والأداء و معرفة السلبيات والايجابيات والانجازات ومكامن الخلل.



وشدد الدكتور الحوالي على اهميه العمل بمسؤولية والتعاطي الايجابي مع المستجدات لما من شانه استكمال عملية التنسيق والقبول الإلكتروني بالصورة المطلوبة وتحقيق الأهداف المرجوة.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ