ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:17:01م
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي .
الإعصار ''ويلا'' يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادي
ضرب الإعصار" ويلا " سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادى برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا فى الساعة مصحوبا بأمطار غزيرة هطلت على المنتجعات السياحية حيث انتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها .
الأهلي المصري يلحق بالترجي إلى نهائي دوري ابطال افريقيا
تأهل الأهلي المصري للنهائي للمرة الـ12 في تاريخه رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري الليلة الماضية،في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.
آخر الأخبار:
مصلحة الدفاع المدني تحذر من إنهيارت صخرية في بعض المناطق
مناقشة الجوانب المتصلة بسير العملية التعليمية بمحافظة تعز
اجتماع بمجلس الشورى بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى السامعي
اجتماع برئاسة المحافظ الصوفي يناقش سير تنفيذ مشاريع الطرق
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة عملية التنسيق والقبول الإلكتروني للمعاهد التقنية والمهنية وكليات المجتمع
[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقشت اللجنة الاشرافية لنظام التنسيق الإلكتروني في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي سير عملية التنسيق والقبول الإلكتروني للمعاهد التقنية والمهنية وكليات المجتمع الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2018م- 2019 م.


وفي الاجتماع الذي حضره مستشار الوزارة سعيد ناجي غرابة والقائم بأعمال وكيل قطاع تعليم الفتاة وفاء رشيد , استعرض مدير عام نظم المعلومات المهندس قاسم قصير مستوى سير الاداء في نظام التنسيق الإلكتروني منذ التدشين وحتى الان وما تم انجازه بهذا الخصوص والمستجدات التي طرأت على عملية التنسيق.

و جرى في الاجتماع استعراض احصائيات التسجيل عبر نظام التنسيق الإلكتروني ومتابعة عملية التسجيل والقبول والمفاضلة والإشراف.

واقر الاجتماع قبول خريجي الثانوية الصحية للمعاهد الحكومية التابعة لوزارة الصحة والية التعامل معها , والتأكيد على ضرورة الفحص التدقيقي للشهادات و الوثائق الخاصة بالمتقدمين.

كما جرى مناقشة تشكيل لجنة للبدء بتطوير نظام تنسيق خاص بالوزارة والموافقة على بعض طلبات الاستثناءات لمتقدمين للتنسيق الإلكتروني في المعاهد الفنية وكليات المجتمع وفقا لمعايير محددة.

وفي الاجتماع أكد نائب وزير التعليم الفني ضرورة معالجة كافة الاختلالات التي رافقت سير التنسيق الإلكتروني بما يسهم في رفع مستوى الإقبال للالتحاق بالدراسة بالمعاهد وكليات المجتمع ويتناسب مع رغبات الطلاب والطالبات وفقا للمعايير والشروط واللائحة الخاصة بذلك.

ووجه بضرورة اعداد تقرير خاص بمؤشرات التنسيق للسنوات الثلاث الماضية للاستفادة منه في وضع مقارنة حول المستوى والأداء و معرفة السلبيات والايجابيات والانجازات ومكامن الخلل.

وشدد الدكتور الحوالي على اهميه العمل بمسؤولية والتعاطي الايجابي مع المستجدات لما من شانه استكمال عملية التنسيق والقبول الإلكتروني بالصورة المطلوبة وتحقيق الأهداف المرجوة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصلحة الدفاع المدني تحذر من إنهيارت صخرية في بعض المناطق
مناقشة الجوانب المتصلة بسير العملية التعليمية بمحافظة تعز
اجتماع بمجلس الشورى بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى السامعي
اجتماع برئاسة المحافظ الصوفي يناقش سير تنفيذ مشاريع الطرق
محافظ ذمار يدشن دورة تدريبية خاصة بتكنولوجيا البذور المحسنة
وقفة احتجاجية بالحديدة للتنديد باستمرار العدوان
مناقشة قضايا المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة إب
وقفتان طلابية وتربوية في الاهجر بالمحويت تدينان جرائم العدوان
وزير الزراعة يوجه بإعداد دراسات لتنفيذ شبكات وقنوات تصريف مياه السدود
تنفيذي مكيراس بالبيضاء يناقش مستوى أداء المكاتب
العدوان السعودي على اليمن
تسعة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان لمنطقة 7 يوليو بالحديدة
[24/أكتوبر/2018]
غارة لطيران العدوان على سيارة مواطن بمديرية عبس في حجة
[24/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على أربع محافظات
[24/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن غارة على صرواح بمأرب
[23/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على الحديدة
[23/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by