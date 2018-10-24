[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
هنأ وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بمناسبة يوم الأمم المتحدة.
وثمن الوزير شرف في برقية التهنئة، باسم الجمهورية اليمنية دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك دعم تحقيق أهداف الألفية الإنمائية.
وأكد وزير الخارجية دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لمساعي الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وإنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار وتحقيق السلام العادل والمشرف وصولاً إلى تسوية سياسية.
سبأ