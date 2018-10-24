محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صعدة يتفقد سير العمل بمسار مجرى السائلة الجنوبية صعدة-سبأ:

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيلا المحافظة عبدالله القاسمي وصالح عقاب اليوم، سير العمل في مسار مجرى السائلة الجنوبية للمحافظة .



واستمعوا من مدير المشروع المهندس عارف السامعي إلى شرح عن مدى مطابقة المشروع للمخطط الطبوغرافي والمواقع المستحدثة بمجرى السائلة.



وأكد المحافظ عوض أن تنفيذ مشروع السائلة الجنوبية سيسهم في تسهيل تصريف المياه، ما يتطلب من الجميع التعاون لإنجاح المشروع والذي سيخدم المصلحة العامة.



ولفت إلى أن مسار السائلة لا يخفى على أحد وإن طمست معالم الوادي لأن هناك إسقاط جوي يوضح المسار قبل أي إستحداث .. داعيا الجميع التعاون مع قيادة المحافظة لإنجاز المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود .



وأبدى محافظ صعدة إستعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل بالمشروع .. مؤكدا أن أي استحداث بمجرى السائلة يتحمل مسؤوليته من يقوم بعملية الاستحداث من خلال إنشاء مزرعة أو مبنى في المساحة التي ردمها السيل.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ