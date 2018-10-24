محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين عمل لجان إعادة تقييم وحصر ممتلكات السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

دشن أمين العاصمة حمود محمد عُباد، اليوم عمل اللجان الميدانية الخاصة بإعادة تقييم وحصر ممتلكات السلطة المحلية بالأمانة.





يشتمل عمل اللجان المشتركة المشكلة من ممثلي الجهاز المركزي وأمانة العاصمة على النزول الميداني لحصر ممتلكات السلطة المحلية بالأمانة أو الدولة من منشآت استثمارية وأسواق وحدائق ومبان عقارية وأراضي ومرافق.



وشدد الاجتماع الذي حضره وكلاء الأمانة مازن نعمان وفتحية عبد الواسع وقناف المراني ونجيب شرف الدين والمهندس وليد راصع والوكيل المساعد ناجي القوسي، على أهمية إعادة تقييم ورفع تقرير حول المعالجات لأي إختلالات وتصويب أي أخطاء إن وجدت بما يكفل الحفاظ على المال العام ورفد موارد وخزينة الدول بالموارد المالية.



وأكد أمين العاصمة ضرورة وضع آلية لعمل لجان النزول الميداني وفقاً لقرار أمين العاصمة ورئيس الجهاز المركزي والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المصلحة العامة.



وقال " يتوجب على الجميع العمل لمعالجة أي إختلالات وتصويب الأخطاء التي قد تظهر ومضاعفة الجهود لحماية المال العام وتنمية موارد الدولة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار".



وأشاد عُباد بمستوى أداء فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالأمانة واضطلاعه بمهامه في تعزيز الأداء للقطاعات والوحدات الإدارية.



حضر التدشين المدير التنفيذي لصندوق النظافة بالأمانة محمد عبدالرحمن شرف الدين وممثلو قطاع تنمية الموارد المالية ومندوبو الجهاز المركزي وعدد من المعنيين.



سبأ [24/أكتوبر/2018]دشن أمين العاصمة حمود محمد عُباد، اليوم عمل اللجان الميدانية الخاصة بإعادة تقييم وحصر ممتلكات السلطة المحلية بالأمانة.سبأ