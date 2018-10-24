محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يدشن حملة إزالة المخلفات والأتربة المحيطة بمساكن ايواء النازحين في الاسناد الرياضي بالمدينة حجة- سبأ:

دشن محافظ محافظة حجة هلال عبده الصوفي اليوم حملة إزالة المخلفات والأتربة المحيطة بمساكن إيواء النازحين بالإستاد الرياضي بمدينة حجة، بتمويل وتنفيذ منظمة الهجرة الدولية بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشئون الانسانية ومواجهة الكوارث وصندوق النظافة والتحسين .



وفي التدشين اشار المحافظ الصوفي إلى أهمية حملة ازالة المخلفات والاتربة المحيطة بمساكن ايواء النازحين نظرا لما كانت تسببه تلك المخلفات والاتربة من خطر على مساكن النازحين خاصة في مواسم الامطار فضلا عن تهيئة الاستاد الرياضي وتوسعته لتمكين الشباب والرياضيين من ممارسة العابهم الرياضية .



ولفت المحافظ إلى أن قطاع النظافة من القطاعات الهامة التي تحتاج إلى المزيد من الدعم من قبل المنظمات المانحة لما سيكون لذلك من اثر ايجابي في ايجاد بيئة نظيفة و صحية .



وثمن الصوفي جهود و اسهامات منظمة الهجرة الدولية ودعمها لقطاع النظافة والتحسين في المحافظة .. داعيا المنظمة إلى توسيع انشطتها ومشاريعها في المحافظة لتشمل مختلف مديريات المحافظة.



من جانبهما اوضح مدير عام فرع الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشئون الانسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة علان علي فضائل والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس محمد محمد الكحلاني أن هذه الحملة جاءت كثمرة للتعاون والتنسيق القائم والمشترك بين فرع الهيئة وصندوق النظافة ومنظمة الهجرة الدولية .



واكد أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تسهم في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة وضمان سلامة صحة وحياة النازحين في مساكن الإيواء.



من جانبها أوضحت منسقة منظمة الهجرة الدولية بمحافظة حجة لطفية الدخينة، أن هذه الحملة التي تستمر ستة ايام تأتي ضمن مشاريع وتدخلات المنظمة التي تنفذها في المحافظة بهدف مساعدة النازحين والتخفيف من معاناتهم.



واضافت أن تدخلات ومشاريع منظمة الهجرة الدولية تستهدف العدید من القطاعات الخدمية كالنظافة والصحة والمياه وشبكة الصرف الصحي



واشارت إلى أن الهجرة الدولية قدمت 4 الاف و920 لتر من مادة الديزل لتشغيل الآليات والمعدات المشاركة في الحملة، كما وفرت مواد ومستلزمات النظافة الخاصة بالحملة التي يشارك فيها نحو 30 عاملا وسائقا و مشرف وعدد من الآليات والمعدات المقدمة من صندوق النظافة والتحسين.



ونوهت لطفية الدخينة أن المنظمة ستنفذ خلال الفترة المقبلة حملتين مماثلتين في مديريتي مبين ونجره .



حضر التدشين عدد من مسئولي المحافظة والقيادات الامنية .

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ