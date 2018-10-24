ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 03:57:56م
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي .
الإعصار ''ويلا'' يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادي
ضرب الإعصار" ويلا " سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادى برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا فى الساعة مصحوبا بأمطار غزيرة هطلت على المنتجعات السياحية حيث انتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها .
الأهلي المصري يلحق بالترجي إلى نهائي دوري ابطال افريقيا
تأهل الأهلي المصري للنهائي للمرة الـ12 في تاريخه رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري الليلة الماضية،في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.
آخر الأخبار:
تدشين عمل اللجان الميدانية المشتركة الخاصة بإعادة تقييم وحصر كافة ممتلكات السلطة المحلية بأمانة العاصمة
محافظ حجة يدشن حملة إزالة المخلفات والأتربة المحيطة بمساكن ايواء النازحين في الاسناد الرياضي بالمدينة
اختتام ورشة عمل حول خطة الاحتياجات الانسانية للعام 2019م
تسعة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان لمنطقة 7 يوليو بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ حجة يدشن حملة إزالة المخلفات والأتربة المحيطة بمساكن ايواء النازحين في الاسناد الرياضي بالمدينة
[24/أكتوبر/2018]
حجة- سبأ:

دشن محافظ محافظة حجة هلال عبده الصوفي اليوم حملة إزالة المخلفات والأتربة المحيطة بمساكن إيواء النازحين بالإستاد الرياضي بمدينة حجة، بتمويل وتنفيذ منظمة الهجرة الدولية بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشئون الانسانية ومواجهة الكوارث وصندوق النظافة والتحسين .


وفي التدشين اشار المحافظ الصوفي إلى أهمية حملة ازالة المخلفات والاتربة المحيطة بمساكن ايواء النازحين نظرا لما كانت تسببه تلك المخلفات والاتربة من خطر على مساكن النازحين خاصة في مواسم الامطار فضلا عن تهيئة الاستاد الرياضي وتوسعته لتمكين الشباب والرياضيين من ممارسة العابهم الرياضية .

ولفت المحافظ إلى أن قطاع النظافة من القطاعات الهامة التي تحتاج إلى المزيد من الدعم من قبل المنظمات المانحة لما سيكون لذلك من اثر ايجابي في ايجاد بيئة نظيفة و صحية .

وثمن الصوفي جهود و اسهامات منظمة الهجرة الدولية ودعمها لقطاع النظافة والتحسين في المحافظة .. داعيا المنظمة إلى توسيع انشطتها ومشاريعها في المحافظة لتشمل مختلف مديريات المحافظة.

من جانبهما اوضح مدير عام فرع الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشئون الانسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة علان علي فضائل والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس محمد محمد الكحلاني أن هذه الحملة جاءت كثمرة للتعاون والتنسيق القائم والمشترك بين فرع الهيئة وصندوق النظافة ومنظمة الهجرة الدولية .

واكد أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تسهم في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة وضمان سلامة صحة وحياة النازحين في مساكن الإيواء.

من جانبها أوضحت منسقة منظمة الهجرة الدولية بمحافظة حجة لطفية الدخينة، أن هذه الحملة التي تستمر ستة ايام تأتي ضمن مشاريع وتدخلات المنظمة التي تنفذها في المحافظة بهدف مساعدة النازحين والتخفيف من معاناتهم.

واضافت أن تدخلات ومشاريع منظمة الهجرة الدولية تستهدف العدید من القطاعات الخدمية كالنظافة والصحة والمياه وشبكة الصرف الصحي

واشارت إلى أن الهجرة الدولية قدمت 4 الاف و920 لتر من مادة الديزل لتشغيل الآليات والمعدات المشاركة في الحملة، كما وفرت مواد ومستلزمات النظافة الخاصة بالحملة التي يشارك فيها نحو 30 عاملا وسائقا و مشرف وعدد من الآليات والمعدات المقدمة من صندوق النظافة والتحسين.

ونوهت لطفية الدخينة أن المنظمة ستنفذ خلال الفترة المقبلة حملتين مماثلتين في مديريتي مبين ونجره .

حضر التدشين عدد من مسئولي المحافظة والقيادات الامنية .

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين عمل اللجان الميدانية المشتركة الخاصة بإعادة تقييم وحصر كافة ممتلكات السلطة المحلية بأمانة العاصمة
اختتام ورشة عمل حول خطة الاحتياجات الانسانية للعام 2019م
تسعة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان لمنطقة 7 يوليو بالحديدة
وزير الداخلية يتفقد سير العمل بالإدارة العامة للتموين والورشة المركزية للصيانة
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
تدمير طقم يقل عدداً من المرتزقة في خب والشعف بالجوف
مصرع وجرح عدد من الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
غارة لطيران العدوان على سيارة مواطن بمديرية عبس في حجة
عملية إغارة على مواقع المرتزقة في قانية بالبيضاء
تكبد العدو ومرتزقته قتلى وجرحى بعمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي
العدوان السعودي على اليمن
تسعة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان لمنطقة 7 يوليو بالحديدة
[24/أكتوبر/2018]
غارة لطيران العدوان على سيارة مواطن بمديرية عبس في حجة
[24/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على أربع محافظات
[24/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن غارة على صرواح بمأرب
[23/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على الحديدة
[23/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by