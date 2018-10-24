[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ :
أُختتمت اليوم في صنعاء ورشة عمل حول خطة الاحتياجات الانسانية لمحافظات المحويت والحديدة وحجة و ريمة للعام 2019 م نظمها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الاوتشا).
هدفت الورشة في يومين بمشاركة مدراء عموم الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومكاتب التخطيط والمياه ومياه الريف والصحة والتربية في المحافظات المستهدفة إلی مناقشة الاحتياجات الانسانية في قطاعات المياه والإصحاح البيئي والحماية والمأوی والصحة والتعليم.
وأشار القائمون علی الورشة إلی أهميتها في تعريف المشاركين بمحددات خطة الاستجابة الإنسانية وأطر تدوين أولويات الاحتياجات في القطاعات المستهدفة لمساعدة المنظمات في التدخل وتقديم الدعم لتلك الاحتياجات الأساسية بالصورة المطلوبة.
سبأ