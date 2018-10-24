محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الداخلية يتفقد سير العمل بالإدارة العامة للتموين والورشة المركزية للصيانة صنعاء-سبأ:

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماوري اليوم سير العمل بالإدارة العامة للإمداد والتموين.



وخلال الزيارة التقى وزير الداخلية مدير عام الإدارة العميد عبدالله الشاعر ونائبه وعدد من المعنيين، وجرى خلال اللقاء مناقشة الصعوبات التي تواجه الإدارة، التي تزود الإدارات والمرافق بالغذاء وتوفر الآلات والمعدات بما يمكن الأجهزة الأمنية من القيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار.



وتطرق اللقاء إلى الاحتياجات العاجلة لإدارة التموين والصعوبات التي تواجهها جراء استمرار العدوان.



إلى ذلك قام وزير الداخلية بزيارة للورشة المركزية الخاصة بصيانة المركبات، واستمع إلى شرح من المختصين في الورشة حول سير العمل في صيانة السيارات التابعة للوزارة .



وقد أشاد وزير الداخلية بالأداء المميز للعاملين في الإدارة العامة للإمداد والتموين وحرصهم على الاستمرار في أداء واجباتهم رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ