[24/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي .
وفي هذه الجلسة أجرى المجلس نقاشاً عاماً في إطار اللائحة الداخلية المنظمة لسير العمل بمجلس النواب ولجانه الدائمة وأصول ممارساته لكافة صلاحياته الدستورية والقانونية .
وجرى التركيز خلال مداولات أعضاء المجلس على المواد والأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات وتنفيذ كافة المهام المطروحة أمام المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي .
وشدد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أهمية دعم الجبهات لزيادة تحقيق الانتصارات التي يجترحها أبطال القوات والمسلحة والأمن واللجان الشعبية ومعهم جماهير الشعب ضد كاف المؤامرات التي تُحيكها دول تحالف العدوان بقيادة المملكة العربية السعودية .
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تعزيز تماسك الجبهة الداخلية للمجتمع اليمني بكافة شرائحه وفئاته .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .
سبأ