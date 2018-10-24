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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:44:42م
تكبد العدو ومرتزقته قتلى وجرحى بعمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي
تكبد الغزاة والمرتزقة عشرات القتلى والجرحى بعمليات هجومية وكسر زحوفات ،وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
الإعصار ''ويلا'' يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادي
ضرب الإعصار" ويلا " سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادى برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا فى الساعة مصحوبا بأمطار غزيرة هطلت على المنتجعات السياحية حيث انتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها .
الأهلي المصري يلحق بالترجي إلى نهائي دوري ابطال افريقيا
تأهل الأهلي المصري للنهائي للمرة الـ12 في تاريخه رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري الليلة الماضية،في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.
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العدوان السعودي على اليمن
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Saudi raid hit citizen' car in Hajjah
[24/أكتوبر/2018]
HAJJAH,Oct.24 (Saba) – US-Saudi- led aggression waged a citizen ' car carrying animals in Abs directorate, a security official told Saba on Wednesday.
Amal
saba
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