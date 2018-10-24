عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين توقع مذكرة تفاهم مع فلسطين للتفاوض على اتفاق للتجارة الحرة شنغهاي – سبأ:

اعلنت الصين اليوم الأربعاء انها وقعت مذكرة تفاهم بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع فلسطين.



وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مذكرة التفاهم وقعها تشيان كيمينغ نائب وزير التجارة الصيني وعبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية خلال زيارة نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان لفلسطين.



واضافت إن الطرفين اتفقا على تكثيف المفاوضات ومحاولة التوصل إلى اتفاق مبكرا.



وفي عام 2017، بلغ حجم التجارة بين الصين وفلسطين 69.28 مليون دولار بارتفاع نسبته 16.2 في المئة مقارنة معها قبل عام.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ