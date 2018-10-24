عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يعتقل 19فلسطينيا بالضفة والقدس المحتلة ويستولي على منزل جنوب الأقصى ويسلمه للمستوطنين رام الله – سبأ:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة طالت 19مواطنا فلسطينيا.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان الاعتقالات تمت خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في مدن الخليل وقلقيلية وطولكرم ورام الله والبيرة ونابلس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة.



في الصعيد ذاته استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، على منزل جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وسلمته للمستوطنين بعد أن أجبرت ساكنيه على مغادرته بالقوة وتحت تهديد السلاح.



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية إن طواقم تابعة لسلطات الاحتلال، تحرسها قوة عسكرية، شرعت بتفريغ محتويات منزل في حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك قبل أن تسلمه لجمعية استيطانية.



وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، بأن المنزل تعيش فيه عائلة المواطن جواد أبو سنينة، والتي تعرضت في الآونة الأخيرة للاعتقال والتهديد والإبعاد عن القدس لرفضها الخروج من المنزل والإصرار على الصمود فيه.



يذكر أن جمعيات استيطانية تمكنت في الآونة الأخيرة من وضع يدها على العديد من عقارات المواطنين في حي بطن الهوى وحولتها الى بؤر استيطانية في مسعى لتهويد الحي بالكامل.

[24/أكتوبر/2018]