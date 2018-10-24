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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:15:26ص
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رئيس الوزراء الهندي يحصل على جائزة سيؤول للسلام
[24/أكتوبر/2018]
نيوديلهي – سبأ:
اختير رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لنيل جائزة سيؤول للسلام للدورة الـ14 تقديرا لمساهمته في تحسين مستوى معيشة بلاده.

وقالت مؤسسة جائزة سيؤول للسلام الثقافية اليوم الأربعاء انها اختارت رئيس الوزراء الهندي مودي لجائزة سيؤول للسلام 2018، حيث تعد هذه المرة الثانية من نوعها التي ينال فيها قائد سياسي حالي هذه الجائزة بعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2014 بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الرسمية.



واكد رئيس لجنة تحكيم الجائزة تشوي جون-هو ، ان اختيار رئيس الوزراء مودي (68 عاما) لنيل هذه الجائزة يأتي بسبب مساهمته في تحسين مستوى المعيشة لـ 35ر1 مليار نسمة من الهنود ،ودوره في السلام في العالم عبر تطوير رفاهية البشر اعتمادا على التعاون الاقتصادي مع دول العالم، والاستقرار الإقليمي في منطقة آسيا والباسيفك عبر دبلوماسيته النشطة وتعزيز التعاون الدولي، والنمو الاقتصادي الهندي والعالمي وتضييق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الفقراء والأغنياء، واتخاذه اجراءات ضد الفساد وإصلاح العملة الوطنية.

وستمنح لمودي شهادة التكريم ودرع الجائزة ومكافأة مالية قدرها 200 ألف دولار،ويذكر ان جائزة سيؤول للسلام انشئت عام 1990 تذكيرا بروح أولمبياد سيؤول 1988، حيث تمنح الجائزة كل عامين لأفراد ومنظمات تسهم في رفاهية البشر وإحلال السلام في العالم.

سبأ
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