عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الجنوبية تعتزم تشكيل لجنة عسكرية مشتركة مع الشمالية سول – سبأ:

تعتزم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تقديم اقتراح لكوريا الشمالية بأن يرأس مسؤولون على مستوى نائب رئيس لجنة عسكرية مشتركة يتم تشكيلها لتنفيذ مجموعة من إجراءات منع التوتر المتفق عليها في قمة الشهر الماضي بين الجانبين بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الرسمية اليوم عن مسؤولين.

وتخطط الجنوبية لتقديم تفاصيل عرضها ، بما في ذلك مستوى الرئيس المشارك للفريق المتوقع ، عندما يلتقي جنرالات الجيش في بانمونجوم يوم الجمعة.



وستكون اللجنة مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ مجموعة من إجراءات الحد من التوتر في اتفاقية 19 ايلول العسكرية الشاملة ( سي ام ايه)،وكانت الكوريتان قد اتفقتا أولاً على إنشاء لجنة عسكرية مشتركة في عام 1992 ، لكنها لم تر النور في ظل العلاقات المتوترة بينهما .

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ