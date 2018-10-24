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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:55:50ص
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استشهاد فلسطيني في طوباس والاحتلال يحاصر مقر محافظة القدس
[24/أكتوبر/2018] طوباس – سبأ :
استشهد فجر اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر بالرصاص الحي، والأعيرة المعدنية والاختناق بالغاز، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب طوباس.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصدر طبي ان الشاب محمد محمود سعد بشارات (21 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاصة في الصدر، مشيرا إلى 3 إصابات بالرصاص الحي، بينها واحدة وصفت بين المتوسطة والخطيرة، و3 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، و5 بالغاز.

وقالت الوكالة إن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الغاز بشكل مكثف وعشوائي، خلال اقتحامهم البلدة ما أوقع هذا العدد من الإصابات.

على صعيد اخر حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر محافظة القدس في حي ضاحية البريد، شمال المدنية المحتلة،وذكرت الوكالة إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ومخابراتها، تحاصر مقر المحافظة، وتمنع الموظفين من الدخول إليه او الخروج منه.

وكانت قوة احتلالية خاصة، اختطفت محافظ القدس عدنان غيث، ومدير مخابرات ضواحي القدس العقيد جهاد الفقيه، يوم الأحد المنصرم، وأفرجت عنهما يوم امس الإثنين،كما فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات المنازل في بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت البلدة فجرا، بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت فرقة مشاة في الشوارع، واقتحمت عشرات المنازل في حي منطقة الرأس الشمالي وفتشتها، واستجوبت ساكنيها، عرف من أصحابها: زيد سليم العارضة، وعلاء ذياب عريدي، كما داهمت متنزه البلدية، وفتشته.
سبأ
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