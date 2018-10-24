الأهلي المصري يلحق بالترجي إلى نهائي "الأبطال" [24/أكتوبر/2018] الجزائر – سبأ :

تأهل الأهلي المصري للنهائي للمرة الـ12 في تاريخه رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري الليلة الماضية،في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل فوزه ذهابا بهدفين نظيفين .

وضرب الفريق القاهري موعدا مع الترجي التونسي في المباراة النهائية، بعد أن أطاح الأخير أول أغسطس الأنغولي في نصف النهائي الآخر في وقت سابق.



وتقدم الضيوف أولا بهدف للمتألق وليد سليمان في الدقيقة 61 من انطلاقة سريعة، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض بعد 6 دقائق بتسديدة سهلة من محمد بكير فشل محمد الشناوي حارس الأهلي في التعامل معها.



وفي الدقيقة 72 ضاعف حسام غاشا غلة سطيف بهدف من مدى قريب، ليشتعل حماس الجماهير في ملعب 8 مايو،إلا أن الوقت لم يمهل الفريق الجزائري لتسجيل المزيد من الأهداف، إذا تعقدت مهمته وبات مطلوبا منه هز شباك الأهلي 4 مرات بعد هدف سليمان.



ويقام ذهاب النهائي في الثاني من نوفمبر المقبل في القاهرة، على أن يلعب الإياب في التاسع من الشهر ذاته في تونس.



ويسعى الأهلي للفوز باللقب التاسع من البطولة ليعزز رقمه القياسي على مستوى القارة، فيما يأمل الترجي لتتويج ثالث، ويشارك البطل بكأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

