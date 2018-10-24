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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:55:50ص
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الإنتربول يصادر 500 طن ادوية غير قانونية بمداهمات حول العالم
[24/أكتوبر/2018]
ليون – سبأ:
اعلنت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) إن مداهمات منسقة للشرطة في 116 دولة أسفرت عن مصادرة 500 طن من العقاقير الطبية غير القانونية المتاحة عبر الانترنت، بينها أدوية سرطان مغشوشة وأقراص مسكنة للآلام ومحاقن طبية غير قانونية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا إن العملية أدت إلى القبض على 859 شخصا ومصادرة عقاقير طبية من المحتمل أن تكون خطيرة تقدر قيمتها بنحو 14 مليون دولار.

وحسب موقع الانتربول الالكتروني، استهدفت السلطات المعنية بالشرطة والجمارك والسلطات الصحية من 116 بلداً البيع غير المشروع للأدوية والمنتجات الطبية على الإنترنت، ما أسفر عن 859 حالة توقيف في جميع أنحاء العالم وضبط ما قيمته 14 مليون دولار من الأدوية التي يحتمل أن تكون خطرة.

وشهدت العملية إغلاق 3671 رابطًا على الويب، بما في ذلك مواقع الويب وصفحات وسائل الإعلام الاجتماعية والأسواق عبر الإنترنت، وتفتيش ما يقرب من مليون طرد خلال أسبوع العمل (9 - 16 تشرين الاول) ، حيث تم ضبط 500 طن من المستحضرات الصيدلانية غير المشروعة في جميع أنحاء العالم.

وتزايدت في السنوات القليلة الماضية تجارة الدواء غير القانونية على الإنترنت مع تنويع العصابات الإجرامية لأساليبها وسعيها لاكتشاف زبائن جدد من خلال الإنترنت،وهذه ثاني عملية كبيرة تتعلق بالعقاقير الطبية ينفذها الانتربول هذا الشهر.

سبأ
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