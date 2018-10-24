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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:55:50ص
تكبد العدو ومرتزقته قتلى وجرحى بعمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي
تكبد الغزاة والمرتزقة عشرات القتلى والجرحى بعمليات هجومية وكسر زحوفات ،وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
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تكبد العدو ومرتزقته قتلى وجرحى بعمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي
[24/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:

تكبد الغزاة والمرتزقة عشرات القتلى والجرحى بعمليات هجومية وكسر زحوفات ،وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش السعودي ومرتزقته قبالة رقابة سهوة بعسير ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

كما تم كسر زحف للمرتزقة قبالة منفذ علب نتج عنه مقتل وجرح عدد منهم , في حين قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع سهوة بالربوعة .

وفي جيزان تم استهداف تجمعات للمرتزقة شمال غرب جبل النار وشرق جبل الدود بعدد من قذائف المدفعية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , وتم إعطاب مدرعة واستهداف آلية عسكرية محملة بالمرتزقة شرق جبل النار.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة جراء استهداف تجمع لهم غرب السديس بنجران .

و أوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في المتينة بالساحل الغربي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , وتم إعطاب آلية عسكرية تابعة لهم جنوب كيلو16 .

وأكد المصدر مصرع عدد من المرتزقة وأصابه آخرين بعملية هجومية مباغتة على مواقعهم في المدفون بمديرية نهم , كما قتل وجرح عدد من المرتزقة أثناء محاولة تسلل لهم في عيدة الشرقية ،وتم إفشال محاولة زحف للمرتزقة تجاه التبة السوداء في جبهة يام بالمديرية نفسها ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي محافظة لحج استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات المرتزقة في جبهة السحي بكرش ،وتم قصف تجمعات آخرى للمرتزقة شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية .

وأفاد المصدر أن عملية إغارة للجيش و اللجان استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة العنين بجبل حبشي في محافظة تعز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى صفوفهم

سبأ
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