الإعصار ''ويلا'' يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادي [24/أكتوبر/2018] مكسيكو سيتي – سبأ :

ضرب الإعصار" ويلا " سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادى برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا فى الساعة مصحوبا بأمطار غزيرة هطلت على المنتجعات السياحية حيث انتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة.

ووصل الاعصار"ويلا"وهو إعصار من الفئة الثالثة، إلى البر قرب بلدة تيكابان على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب منتجع ماساتلان الساحلي، وهو من المزارات السياحية فى ولاية سينالوا.



وقال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير إن "ويلا "أحد أقوى الأعاصير التى تصل للمكسيك من المحيط الهادى فى الأعوام القليلة الماضية، ومن المنتظر أن تضعف قوته سريعا مع مضيه على البر.



وحذر المركز السكان من المغامرة بالخروج إلى "الهدوء النسبي" لعين العاصفة نظرٍا لأن الرياح يمكن أن تشتد فجأة،واشتدت العاصفة"ويلا" لتصبح إعصارًا من الفئة الخامسة يوم الاثنين الماضي مصحوبة برياح بلغت سرعتها 260 كيلومترا فى الساعة قبل أن تضعف لاحقا،وبدت الطرق قرب مركز المدينة التاريخى فى ماساتلان شبه مهجورة مع اشتداد الأمطار والرياح.



وتقع عدة مزارات سياحية أخرى فى ولاية ناياريت وكذلك منتجع بويرتو فايارتا فى ولاية خاليسكو فى مسار الإعصار المتوقع أن يصحبه ارتفاع فى مستوى البحر يهدد الأرواح.

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