محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن سلسلة غارات على أربع محافظات محافظات - سبأ:



شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات على أربع محافظات ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي منازل ومزارع المواطنين في المديريات الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة مواطنين اثنين بجروح جراء استهداف طيران العدوان بغارة شاحنة محملة بخلايا نحل في منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة .



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديريتي باقم و شدا الحدوديتين .



وشن طيران العدوان غارة على منطقة الصوح وأربع غارات على منازل ومزارع المواطنين في وادي آل أبوجبارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن أربع غارات شرق مطار الحديدة ، وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب .

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ