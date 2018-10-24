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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:16:39ص
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على أربع محافظات
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات على أربع محافظات ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي منازل ومزارع المواطنين في المديريات الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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  محلي
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على أربع محافظات
[24/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات على أربع محافظات ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي منازل ومزارع المواطنين في المديريات الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية .


وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة مواطنين اثنين بجروح جراء استهداف طيران العدوان بغارة شاحنة محملة بخلايا نحل في منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة .

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديريتي باقم و شدا الحدوديتين .

وشن طيران العدوان غارة على منطقة الصوح وأربع غارات على منازل ومزارع المواطنين في وادي آل أبوجبارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن أربع غارات شرق مطار الحديدة ، وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب .

سبأ
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