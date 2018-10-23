محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قحيم يطلع على سير العمل بوحدة طوارئ المياه وفرع حماية البيئة بالحديدة الحديدة - سبأ :

اطلع القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم على سير العمل بوحدة طوارئ المياه بمحور تهامة.



واستمع من مدير الوحدة المهندس وائل عبده الوعيل إلى شرح عن طبيعة عمل الوحدة للتخفيف من أضرار السيول في الأراضي الزراعية في سهل تهامة التي تتبع محافظات الحديدة، ريمة، المحويت، وحجة.



وأشار الوعيل إلى أهم التدخلات التي تقوم بها الوحدة والتي تشمل الدراسات والإجراءات الوقائية في حالة تدفق السيول في الأودية مرورا بالأراضي الزراعية إضافة إلى النشاط الإرشادي الذي يستهدف المزارعين في ضفاف الأودية.



إلى ذلك اطلع القائم بالأعمال على سير العمل في فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة، واستمع من مدير عام الفرع فتح الجبلي إلى شرح عن نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية وكذا خطط الهيئة خلال المرحلة المقبلة.



وأكد قحيم أهمية حصر وتوثيق المصانع والمنشآت الإقتصادية المرخص لها في كافة مديريات المحافظة والآثار البيئية المترتبة على نشاط كل منشأة، على أن يشمل المسح الحالة الراهنة لكل منشأة.



ووجه القائم بالأعمال فرع الهيئة بسرعة إنجاز المسح بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية في المحافظة ومكتبي الصناعة والتجارة والأشغال بهدف تأسيس قاعدة بيانات.

سبـأ [23/أكتوبر/2018]سبـأ