محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القائم بأعمال محافظ الحديدة يتفقد سير العمل بمجمع الإصدار الآلي الحديدة - سبأ :

تفقد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم سير العمل في مجمع الإصدار الآلي بالمحافظة.



وخلال لقائه بالعاملين في المجمع أكد قحيم أهمية تحسين مستوى الأداء في كافة الإدارات من أجل خدمة المواطن وكذا تحسين الإيرادات .



وأشار القائم بالأعمال إلى أهمية استمرار العاملين في الأجهزة الإدارية وخصوصا الخدمية التي يتصل نشاطها بالمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم .



وأشاد بمستوى الإنضباط الوظيفي في المجمع رغم الظروف الصعبة نتيجة انقطاع المرتبات.. مؤكدا أن استمرار الموظفين في أعمالهم صورة من صور الصمود في وجه العدوان.



فيما أكد مدير مجمع الإصدار الآلي العقيد أحمد العجاء إستمرار المجمع في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الظروف التي تمر بها المحافظة جراء العدوان والحصار.



وثمن تفقد القائم بأعمال المحافظ لسير العمل في المجمع وأضاع العاملين فيه والتوجيه بتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل.

سبـأ [23/أكتوبر/2018]سبـأ