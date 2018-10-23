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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:38:56م
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بدء دورة تدريبية لفرق الاستجابة السريعة بمحافظة صنعاء( مكتمل )
[23/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

بدأت بمحافظة صنعاء اليوم دورة تدريبية لفرق الاستجابة السريعة في مجال رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة.

تهدف الدورة التي ينظمها على مدى 3 أيام وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة بتمويل اليونيسيف إلى تنمية قدرات 60 متدربا في مجال رفع الوعي المجتمعي.

وفي افتتاح الدورة، أشار وكيل أول المحافظة حميد عاصم إلى أهمية الجانب التدريبي والتجديد المستمر للمعلومات .. مؤكدا إيلاء المحافظة اهتمام كبير بجانب مياه الريف والموارد المائية ومياه الصرف الصحي.

ولفت إلى أهمية الدورة في تأهيل فرق الاستجابة السريعة في مجال رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة خاصة في ظل الجهود الوطنية المبذولة للحد من وباء الكوليرا .

وأشار إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للمشاريع المقدمة من المنظمات والمانحين .. مؤكدا أهمية وجود مشاريع مستدامة في ريف المحافظة ومناطقها النائية.

وثمن الوكيل عاصم جهود إدارة الفرع والموظفين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر إلى أن البرنامج التدريبي الذي تنفذه الهيئة ممثلة بوحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي ومشروع الاستجابة السريعة وبدعم من منظمة اليونيسيف سيشمل كافة فرق الاستجابة المنتشرة في محافظات الجمهورية .

واستعرض الجهود التي تبذلها وزارة المياه والبيئة في مجال مكافحة وباء الكوليرا من خلال الكثير من البرامج والأنشطة الميدانية أبرزها النزول الميداني اليومي لفرق الاستحابة إلى مناطق تواجد وانتشار الوباء وكذا من خلال مراقبة جودة المياه في المنشئات المائية .

فيما أكد مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة المهندس راجح المنتصر الحرص على تنمية قدرات الموظفين والمتطوعين العاملين في المجال التوعوي.

ونوه بتعاون قيادة المحافظة مع الفرع وتذليل الصعوبات التي يتم مواجهتها.. مشيدا بدور اليونيسف في دعم مشاريع مياه الريف وتمويل مثل هذه البرامج والدورات.

بدوره أشاد مدير مشروع الاستجابة السريعة محمد العلواني بالجهود الميدانية لفرق الاستجابة ، مؤكدا على أهمية التوعوية لتجنب الكثير من الأمراض ومنها وباء الكوليرا .

سبـأ
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