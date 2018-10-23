محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير الخارجية يلتقي نائب الممثل المقيم لليونيسيف صنعاء - سبأ :

ناقش نائب وزير الخارجية حسين العزي اليوم مع نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الدكتور شيرن فاركي، مجالات التعاون بين بلادنا والمنظمة وسبل تعزيزها وتطويرها.



وتطرق اللقاء إلى المعاناة الإنسانية للشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار المفروضين عليه من قبل العدوان السعودي الأمريكي، وكذا الآثار السلبية على المعلمين والتي ستؤدي إلى ضعف مخرجات التعليم وما سينجم عن ذلك من آثار مجتمعية مدمرة في حال إستمر العدوان في همجيته.



وعبر نائب وزير الخارجية عن شكر بلادنا حكومة وشعبا لمنظمة اليونيسيف على دورها الريادي في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني خاصة في قطاعات التعليم وحماية الطفولة والصحة والمياه والصرف الصحي.



وجدد التأكيد على استعداد حكومة الإنقاذ الوطني لتذليل أية معوقات قد تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بما يحقق الأهداف المرجوة منها.



فيما أعرب نائب الممثل المقيم لليونيسيف عن الشكر للتسهيلات التي تقدمها حكومة الإنقاذ ومستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين.

سبـأ [23/أكتوبر/2018]سبـأ