محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع حقائب مدرسية في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

وزع المنتدى الوطني للشباب اليوم 200 حقيبة مدرسية لطلاب الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة، بتمويل مجموعة الجيل الجديد.



وخلال التوزيع بحضور المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور همداني الشامي .. أشار رئيس المنتدى الوطني للشباب بسام الجعدي إلى أن عدد المستهدفين من مشروع الحقيبة المدرسية 300 طالبا وطالبة بأمانة العاصمة.



ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن أنشطة المنتدى الوطني للشباب الذي يتضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والخيرية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة .. منوها بدعم مجموعة الجيل الجديد لهذا المشروع وجهود إدارة الإصلاحية المركزية في تقديم الرعاية للنزلاء.



من جانبه نوه مدير عام الإصلاحية المركزية بالأمانة العميد محمد المأخذي بتقديم المنتدى الوطني للشباب مستلزمات دراسية لنزلاء الإصلاحية .



وبين أن عدد الملتحقين من الطلاب النزلاء في الإصلاحية 200 نزيلا في مختلف المراحل منهم 140 نزيلا من مختلف الأقسام و60 نزيلا من قسم الأحداث.



من جانبها أشارت مسئولة دائرة العلاقات العامة بالمنتدى يسرا فؤاد إلى أن خطط وبرامج المنتدى المستقبلية في مجالات التدريب والتأهيل والمشاريع الإنسانية المختلفة .



وبينت أن مشروع الحقيبة المدرسية يأتي ضمن برامج المنتدى الذي نفذ مسحا ميدانيا في عدد من مدارس الأمانة بهدف توزيع الحقائب لهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

توزيع حقائب مدرسية في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة



حضر التوزيع مدير العلاقات والمشاركة المجتمعية بمجموعة الجيل الجديد بشير الآنسي.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ