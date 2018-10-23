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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:40:21م
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مناقشة ترتيبات اللجان المكلفة بحصر الأوعية الايرادية بمحافظة صنعاء
[23/أكتوبر/2018]
صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم ترتيبات اللجان المكلفة بحصر الأوعية الايرادية بالمديريات.


وأكد الاجتماع الذي ضم مديرا مكتبي المالية بالمحافظة وسيم محمد نسر والموارد المالية عبده كثير على ضرورة إعداد خطة مدروسة يتم التنفيذ على ضوءها وإيجاد قاعدة بيانات تحدد المستهدفين.

وأشار إلى أهمية تقييم نتائج مدخلات ومخرجات الحصر السابق مع تلافي جوانب القصور والملاحظات.

وفي الاجتماع أكد الوكيل عاصم الحرص على إنجاح عملية الحصر بما يسهم في تنمية الموارد وتفعيل الرقابة.. مشيرا إلى الاستعداد لتذليل كافة المعوقات التي تواجه العمل.

سبأ
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