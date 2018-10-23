محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الوحدة يتغلب على الوحدة ويتوج ببطولة 14 أكتوبر صنعاء-سبأ:

توج فريق وحدة صنعاء ببطولة 14 أكتوبر لكرة القدم، بفوزه على ضيفه وغريمه التقليدي الأهلي بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم.



تمكن الوحدة من مباغتة الأهلي بالهدف الأول عبر تسديدة محمد العبيدي في الدقيقة الخامسة ، قبل أن يعدل جلال الجلال النتيجة بعد مرور دقيقتين فقط من هدف الوحدة، لينتهي الشوط الأول بهذا التعادل.



وفي مطلع الشوط الثاني من المباراة التي حضرها جمهور كبير آزر الفريقين طيلة شوطي اللقاء، تقدم الوحدة مجددا عبر بشير المنيفي من ركلة جزاء نفذها بنجاح في مرمى حارس الأهلي علي العنسي.



وحاول الأهلي العودة إلى نقطة البداية والبحث عن هدف التعديل لكن دفاعات الوحدة ومن خلفهم الحارس محمد العديني، حافظوا على النتيجة، ليطلق الحكم الدولي حمود المقفزي صافرته منهيا اللقاء بتتويج الوحدة لكأس البطولة.



وعقب المباراة سلم وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عباس المدومي ووكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي وأمين عام جائزة رئيس الدولة عبد الله الدهبلي كأس البطولة لفريق الوحدة.



وكانت البطولة التي نظمها في ثلاثة أيام نادي وحدة صنعاء انطلقت الخميس الماضي بمشاركة أندية وحدة وأهلي صنعاء والشعب و22 مايو.



وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة فقط، حيث تأهل الأهلي حساب الشعب بتغلبه عليه بهدفين لهدف، وبذات النتيجة تأهل الوحدة بعد تخطيه 22 مايو.



حضر المباراة مستشار وزارة الشباب والرياضة حسن الخولاني ونائب رئيس نادي الوحدة محمد الصادق وأمين عام نادي الأهلي عبد الله جابر والأمين العام المساعد بنادي الوحدة فؤاد عنقاد والمشرف الرياضي بنادي الأهلي أنور الحيمي.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ