محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أداء اتحاد نساء اليمن بمحافظة صنعاء صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم، أداء فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس فرع الاتحاد حورية جار الله الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.



وأكد الوكيل عاصم ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أداء الاتحاد واستفادة أكبر عدد من أبناء المحافظة في المديريات من برامج وأنشطة الاتحاد.



وأشار إلى أهمية أن يقوم الاتحاد بوضع خطة تحدد دور المرأة في مواجهة العدوان من خلال البرامج والأنشطة التوعوية .. مبديا الاستعداد تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الإتحاد.



وثمن جهود فرع الاتحاد المبذولة في تخفيف معاناة النازحين والمتضررين وتفعيل برامج الأمن والسلامة للمرأة.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ