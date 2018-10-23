محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب الصناعة بصنعاء ينفذ حملة للرقابة على الأسعار ببني حشيش صنعاء-سبأ:

نفذ مكتب التجارة والصناعة بمحافظة صنعاء اليوم حملة ميدانية للرقابة على الأسعار بمديرية بني حشيش.



وأكد وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي حرص قيادة المحافظة على ضبط كافة المتلاعبين بالأسعار وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وشدد على عدم التهاون مع كل من يساهم في زيادة معاناة المواطنين وتضييق حياتهم المعيشية.



من جهته، أشار مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أمين شايع إلى أن الحملة تستهدف كافة محلات الجملة والأفران وتهدف إلى التأكد من التزام التجار بشروط البيع وتعاميم وزارة الصناعة فيما يخص الاشهار السعري وفواتير الشراء.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ