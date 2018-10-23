محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صعدة يناقش تدخلات صندوق الأمم المتحدة الإنسانية في المحافظة صعدة -سبأ:

ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مع منسق الشؤون الإنسانية بصندوق الأمم المتحدة باليمن أحمد ملح ومسئول الإستجابة السريعة بالصندوق أنور شرمة تدخلات صندوق الأمم المتحدة الإنسانية بالمحافظة.



وتطرق اللقاء بحضور رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي للمحافظة عبد الواحد شويل ومسئول صندوق الأمم المتحدة بصعدة الدكتور عبدالله الحداد، إلى الوضع الإنساني بصعدة وآلية تفعيل مشروع الإستجابة الطارئة للنازحين الجدد والإحتياجات الأساسية للمحافظة.



وفي اللقاء أكد المحافظ عوض إحتياج المحافظة للمساعدات الإنسانية بصورة عامة والقطاع الصحي بشكل خاص والذي يحتاج لتدخل وأولوية ومنها تأثيث وتجهيز مستشفى الأمومة والطفولة .



ولفت إلى أن ضحايا العدوان بمحافظة صعدة بلغ الآلاف، ما يتطلب الحفاظ على أرواح المواطنين .. مشيرا إلى أن هناك أيضا آلاف اليتامى ومن بترت أحد أعضاء جسده يحتاجون لرعاية واهتمام لتخفيف معاناتهم.



وتطرق إلى إنتشار الأمراض في المحافظة ومنها مرض سوء التغذية الذي يفتك يوميا بعشرات الأطفال .. معبرا عن أمله في أن تكون زيارة مسئولي صندوق الأمم المتحدة للمحافظة إيجابية تسهم في تخفيف جزء بسيط من معانات أبناء المحافظة.



من جانبه أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة يحيى أحمد شايم إلى الوضع الصحي الذي يزداد تفاقما يوما بعد آخر نتيجة العدوان والحصار .



ولفت إلى أن مئات المواطنين يموتون كل أسبوعين جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومنهم مرضى الفشل الكلوي وسوء التغذية والكوليرا والدفتيريا .. لافتا إلى أنه كلما إستمر العدوان والحصار تزداد الكارثة الإنسانية والتدهور الصحي.



فيما أشار منسق الشؤون الإنسانية بصندوق الأمم المتحدة باليمن إلى أن الصندوق سيوفر خدمات توليدية لخمسة مستشفيات بالمحافظة " رازح والطلح وكتاف ودماج والمستشفى الجمهوري بعاصمة المحافظة ".



ولفت إلى حرص صندوق الأمم المتحدة على أن تكون الخدمة الطبية موجودة بالمستشفيات الخمسة المستهدفة .. مبينا أن صعدة من المحافظات الهامة لصندوق الأمم المتحدة.



إلى ذلك تفقد محافظ صعدة ومسئولي صندوق الأمم المتحدة المبنى المخصص لمستشفى الأمومة والطفولة في جزء من مقر الهلال الأحمر اليمني فرع صعدة والذي تكفل صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم الطوارئ والتوليد وغرف العمليات ودعم الكادر الصحي.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ