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اجتماع بحجة لتقييم مشروع مساعدات منظمة ملتقى صناع الحياة
[23/أكتوبر/2018]
حجة -سبأ:

ناقش اجتماع عقد بمحافظة حجة برئاسة وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي التقرير التقييمي لمشروع المساعدات الطارئة الخاص بمنظمة ملتقى صناع الحياة والمقدم من إدارة المنظمات بفرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة .



وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان علي فضائل وضم مدير إدارة المنظمات بفرع الهيئة خالد القاضي ومدير مركز المعلومات حاشد المحمري وقيادة منظمة ملتقى صناع الحياة للإجراءات الكفيلة بإستكمال تنفيذ مشروع المساعدات الطارئة والذي لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 20 بالمائة و على أعتبار أن الفترة المتبقية حسب الأتفاقية الخاصة به لا تتجاوز شهرا واحدا .



وفي الاجتماع شدد الوكيل القاضي على ضرورة التزام المنظمات بالمواعيد المحددة لتنفيذ مشاريعها وتدخلاتها لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من أوجه الدعم المقدم للمحافظة... مشيرا إلى أن مشاريع المساعدات الطارئة من المشاريع الهامة التي يجب التقيد ببنود الاتفاقيات الخاصة بها.



واشاد الوكيل القاضي بالمتابعة الحثيثة التي تقوم بها قيادة فرع الهيئة الوطنية لمختلف مشاريع وتدخلات المنظمات المانحة وتقييمها لمستوى تنفيذ المشاريع .



من جانبه أكد علان فضائل حرص الهيئة على متابعة وتقييم كافة المشاريع والتدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمات المحلية والمانحة لضمان معالجة أي اختلالات قد تحدث .



ونوه فضائل بأهمية التنسيق والتواصل بين فرع الهيئة والمنظمات بشأن أي مستجدات قد تطرأ على سير تنفيذ أي تدخلات اومشاريع انسانية لضمان استمرار تنفيذها ..لافتا إلى حرص قيادة المحافظة ممثلة المحافظ هلال الصوفي على تذليل أي صعوبات او مشاكل قد تواجه سير عمل المنظمات الانسانية .



من جانبها اكدت قيادة منظمة ملتقى صناع الحياة أنها ستعمل على مخاطبة المانح لتمديد الفترة الزمنية للمشروع ليتسنى لها استكمال تنفيذ ما تبقى منه .

سبأ
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