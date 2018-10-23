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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:35:46م
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  محلي
محافظ إب يفتتح ويدشن العمل في عدد من المشاريع الصحية
[23/أكتوبر/2018]
إب-سبأ:

افتتح محافظ إب عبدالواحد صلاح ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بإب الدكتور محمد المجاهد اليوم محطة توليد الأوكسجين التابعة للهيئة.


وأوضح مدير الخدمات والصيانة بالهيئة عفان الحنحنة أن القدرة الإنتاجية للمحطة المقدمة من منظمة الصحة العالمية 130 أسطوانة أكسجين، أثناء تركيب شبكة الأوكسجين لأقسام المستشفى و50 أسطوانة في الوقت الراهن.

كما دشن محافظ إب ورئيس الهيئة العمل بالمولد الكهربائي الإسعافي الجديد التابع للهيئة بقدرة 352 كيلو مقدم من منظمة الصليب الأحمر الدولية .

ودشن المحافظ صلاح والدكتور المجاهد سير العمل بمشروع خزان المياه الهوائي التابع للهيئة بتكلفته 40 مليون ريال بتمويل منظمة الهجرة الدولية ويستمر العمل به شهرين.

وفي الافتتاح والتدشين حث المحافظ صلاح قيادة هيئة مستشفى الثورة العام على عمل دراسة متكاملة لإمكانية بناء مركز ثاني للغسيل الكلوي نظرا لاحتياج المحافظة لهذا المشروع الطبي نتيجة زيادة الحالات المصابة والنازحين من مختلف المحافظات.

وأكد أن تنفيذ المشاريع الصحية وتحسين جودتها وحصول المواطنين على خدمات طبية أفضل من أولويات قيادة السلطة المحلية سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .

سبأ
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