محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة توعوية لعدد من ضباط وزارة الداخلية صنعاء-سبأ:

اختتمت بقطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية اليوم دورة توعوية، نظمتها الإدارة العامة لشؤون الضباط لعدد 83 ضباطا.



وفي الاختتام أشار المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد إلى أهمية الدورات التي تقيمها وزارة الداخلية بالتوازي مع الدورات التخصصية لما لها من دور في البناء النفسي والإيماني لمنتسبي الشرطة.



ولفت إلى أن العمل الأمني يتطلب أن يكون رجال الأمن على دراية كاملة بأهداف العدوان ومخططاته وطبيعة الحرب التي يشنها أعتى عدوان في التاريخ المعاصر.



وعبر اللواء المؤيد عن الشكر للقائمين على هذه الدورات .. حاثا منتسبي وزارة الداخلية على الإلتحاق بها.



فيما عبر المشاركون في الدورة عن الشكر لقيادة وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لهم للإلتحاق بهذه الدورة .. مؤكدين أن رجال الأمن سيظلون الصخرة التي تتحطم عليها مخططات ومؤامرات العدوان الرامية لزعزعة الأمن و الاستقرار.



وتم خلال الحفل الذي حضره مدير حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد عبدالرؤوف مفضل ومدير اتحاد الشرطة الرياضي العميد حمود العصري والعميد عبد الفتاح الديلمي، تم تكريم المشاركين بالشهادات.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ