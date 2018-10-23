محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب أشغال أمانة العاصمة يدشن حملة إزالة المخالفات بمديرية السبعين صنعاء-سبأ:

دشن مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة اليوم حملة لإزالة المخالفات والعشوائيات وتنظيم الأسواق ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والأحياء بمديرية السبعين بالتعاون مع المديرية والنظافة والأمن والمرور.



حيث بدأت الحملة بإزالة عدد من المخالفات والمظاهر المشوهة ورفع البسطات من جولة بيت بوس وشارعي الاربعين والخمسين والأرصفة ومن أمام سوق الضليمي والأسواق المجاورة له.



وفي التدشين أكد مدير مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبدالسلام الجرادي أهمية تعاون وتضافر جهود الجميع لإنجاح الحملة واستمرارها بكافة المديريات بما يضمن إزالة جميع المخالفات والعشوائيات ورفع المخالفات وتنظيم الأسواق لدعم جهود النظافة وإبراز المظهر الحضاري لأمانة العاصمة.



ولفت المهندس الجرادي، إلى بدء أعمال الحملة قبل يومين بمديريتي الثورة ومعين بالأمانة، والتي تأتي في إطار توجيهات قيادة أمانة العاصمة وجهود مكتب الاشغال وفروعه بالمديريات والهادفة إلى تثبيت الوضع بشوارع وأرصفة وأحياء جميع مديريات الامانة لتخفيف معاناة المواطنين والحد من الازدحام المروري.



من جانبه أكد مدير مديرية السبعين محمد ناجي، على ضرورة استمرار العمل حتى إزالة كافة المخالفات والعشوائيات من الشوارع العامة والأرصفة بالمديرية بما يكفل الحفاظ على المظهر العام ونظافة الشوارع والأحياء.



ونوه ناجي، بأهمية النزول الميداني المتواصل والمتابعة لمنع إعادة المخالفات والاعتداء على الأرصفة والشوارع العامة .. مثمناً جهود قيادة الأمانة ومكتب الأشغال بالأمانة ومنطقة الاشغال بحي القادسية والجهات المشتركة بالحملة.



فيما أكد مدير منطقة الاشغال بحي القادسية بمديرية السبعين المهندس إبراهيم الشامي، أن الحملة مستمرة حتى إزالة كافة المخالفات والمظاهر المشوه بالشوارع الرئيسية ورفع البسطات وتنظيم الأسواق .. مشيداً بدعم قيادة مكتب الأشغال بالأمانة والمديرية في تسهيل مهام وعمل المكتب.



وأشار الشامي إلى المعوقات والتحديات التي واجهت سير أعمال الحملة في يومها الأول .. لافتاً إلى أهمية تعاون الأجهزة الأمنية المرافقة للحملة مع منطقة أشغال القادسية بالشكل المطلوب وبما يكفل ضبط المخالفين ونجاح الحملة.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ