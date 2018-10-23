محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب الرئاسة وأمين العاصمة يتفقدان عدد من المشاريع بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

تفقد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد وأمين العاصمة حمود عباد اليوم عدد من مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها بمديريتي الوحدة والصافية بأمانة العاصمة.



واطلع حامد وعباد ومعهما وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي على سير العمل بمشروعي الرصف الحجري في حي حجر والأحياء الخلفية لشارع الزبيري المجاورة للحي بمديرية الوحدة وكذا مشروع الرصف الحجري في عدد من الأحياء المجاورة لحراج الصافية والتي يجرى العمل فيها.



واستمعوا من مدير الرقابة المهندس حسن الديلمي ومهندسي المشاريع إلى شرح عن نسبة الانجاز التي بلغت 90 بالمائة وطبيعة الأعمال المنجزة في هذه المشاريع ومدى التزام المقاولين بالأعمال وسرعة الانجاز في الأوقات المحددة ووفقا للمواصفات.



وخلال الزيارة أشاد مدير مكتب الرئاسة بحجم المشاريع التي يجرى تنفيذها بأمانة العاصمة وكذا المزمع تنفيذها خلال العام الجاري .



وأكد أن هذه الأعمال ورغم استمرار العدوان السعودي الأمريكي تعكس إرادة اليمنيين في مواصلة أعمالهم والانتصار على العدوان مهما بلغت التحديات.



بدورة ثمن أمين العاصمة دعم ومتابعة رئيس وأعضاء المجلس السياسي ورؤساء وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى لأمانة العاصمة في إطار تمكينها من أداء أعمالها والاستمرار في تقديم الخدمات لسكان العاصمة والنازحين إليها.



وأعرب عن الشكر للمنظمات والهيئات الدولية المانحة لدعمها لمشاريع أمانة العاصمة وعلى مختلف الصعد.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ