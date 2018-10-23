محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى سير العمل بمستشفى الثورة ومركز الغسيل الكلوي بإب إب-سبأ:

ناقش اجتماع موسع لهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بنشاط المستشفي، ومستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والجرحى والنازحين.



وناقش الاجتماع بحضور وكيل المحافظة لشئون الصحة والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بإب الدكتور محمد المجاهد مستوى الخدمات التي يقدمها مركز الغسيل الكلوي التابع للمستشفى لمرضي الفشل الكلوي.



وأقر الاجتماع تشكيل لجنة طبية وفنية وإدارية لتقييم عمل المركز واحتياجاته ومستوى قيامة بواجباته الصحية تجاه المصابين والرفع بنتائج عملها خلال يومين من عقد الاجتماع.



وفي الاجتماع أكد المحافظ صلاح على ضرورة اضطلاع الجميع بمهامهم وواجباتهم تجاه المرضى المرقدين في المستشفى والمصابين الذين يحتاجون لغسلات الفشل الكلوي.



وأكد أن مشكلة توفير مواد الغسيل الكلوي والرعاية الطبية للمصابين من أهم أولويات واهتمامات قيادة المحافظة في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها المركز من نقص في محاليل الغسيل الكلوي نتيجة العدوان والحصار.



و أطلق محافظ إب نداء استغاثة عاجله إلى الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية لدعم مركز الغسيل الكلوي والتدخل السريع لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي بالمستشفى جراء نفاذ الأدوية والمحاليل الطبية الضرورية لجلسات الغسيل .



وناشد المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني في اليمن بسرعة التدخل لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي ودعم مركز الغسيل بمستلزمات جلسات الغسيل التي تمكن مركز الغسيل من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية للمرضى.



جدير بالذكر أن تقرير صادر عن المركز أشار إلى أن اجمالي الحالات المترددة والمرقدة في المركز والمحتاجة للغسيل الكلوي يصل الى أكثر من 552 حالة.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ