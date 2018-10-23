[23/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع عقد بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم جوانب أداء مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مديرا الصناعة بالمحافظة أمين شايع والموارد المالية عبده كثير ورئيس غرفة العمليات المشتركة عبد الله البراشي ومدير الصناعة بالمديرية علي المنتصر ومندوب اللجنة الاقتصادية أحمد الحملي مستوى أداء المكتب خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تم مواجهتها وسبل حلها.
وأكد الاجتماع ضرورة العمل على تلافي الأخطاء السابقة وتعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق ورفع التقارير اليومية لمكتب الصناعة بالمحافظة.
كما أكد على أهمية الانضباط وأرشفة وتوثيق كافة الأعمال بالمكتب، بالإضافة إلى التعاون مع مندوب الموارد المالية بالمديرية بما يضمن تنمية الموارد المالية.
سبأ