[23/أكتوبر/2018]
إب -سبأ:
ناقشت اللجنة المشتركة المكلفة من محافظتي إب وذمار برئاسة وكيلا المحافظتين عبدالحميد الشاهري وعباس العمدي، آلية التنسيق لتنفيذ المهام الموكلة إليها لمعالجة القضايا المتداخلة بين المديريات المحاذية للمحافظتين .
وأقر الاجتماع معالجة هذه القضايا على أسس وقواعد مبنية على الأخوة والأحترام والتعايش السلمي وتعزيز وحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتفرغ للعدو الخارجي .
وكلف الاجتماع اللجان المنبثقة بمباشرة مهامها ولقاءاتها الميدانية وتوثيقها والالتزام بالفترة الزمنية المحدده لعملها والرفع بنتائج وتقارير أعمالها لإتخاذ المعالجات على ضوئها .
وشدد المجتمعون على ضرورة أن تعمل اللجنة المشتركة بروح الفريق الواحد في جمع وحصر القضايا وتفنيدها وإيجاد المعالجات اللازمة بشأنها .
وأكد الجميع تقديرهم وإمتنانهم لرعاية وأهتمام قائد الثوره ورئيس المجلس السياسي و قيادة المحافظتين لمعالجة كافة القضايا على قاعدة لاضرر ولاضرار.
سبأ