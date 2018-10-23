محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة يطلع على الخدمات الصحية بالمركز الطبي العراقي بالصافية صنعاء-سبأ:





اطلع أمين العاصمة حمود محمد عُباد، اليوم على مستوى الخدمات الصحية بالمركز الطبي العراقي بمديرية الصافية بالأمانة.





وتفقد عباد ومعه وكيل أمانة العاصمة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي، سير العمل بأقسام المركز بما فيه وحدة طب ومعاينة الأطفال، مستمعا من مديرة المركز الدكتورة مياده الصياد إلى شرح عن طبيعة الخدمات التي يقدمها المركز للمرضى من ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة .



وخلال الزيارة عبر أمين العاصمة عن الشكر للدكتور فاطمة عبده النبيل استشارية أمراض الأطفال بالمركز على تواجدها بالمركز وجهودها في معاينة ومعالجة الأطفال المرتادين على المركز برسوم رمزيه.



ووجه عباد مكتب الصحة بالأمانة بتقديم الدعم والاهتمام بالمركز الطبي، وتزويده بالأدوية المجانية بما يكفل استمراره في تقديم خدماته الطبية والتخفيف من معاناة المستفيدين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .



ودعا المنظمات الإنسانية والصحية، إلى تقديم الدعم الطبي للمستشفيات والمراكز الصحية بمديريات أمانة العاصمة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم خدماتها.



رافقه خلال الزيارة مدير عام الرقابة الفنية بأمانة العاصمة المهندس حسن الديلمي.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ