محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الشباب والرياضة يلتقي فريق النخبة بمدينة رداع صنعاء-سبأ:

ناقش وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم مع فريق نخبة رداع برئاسة الكابتن محمود الكهالي أوضاع الرياضة بمحافظة البيضاء وفريق النخبة بشكل خاص.



وخلال اللقاء الذي حضره وكيل قطاع الرياضة عباس المدومي والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الرياضة كمال الشريف أشاد الوزير بجهود القائمين على فريق النخبة باهتمامهم بالشباب والرياضيين من خلال إقامة العديد من الانشطة الرياضية في مختلف الالعاب.



وأبدى وزير الشباب والرياضة استعداد الوزارة لدعم نخبة رداع الرياضية بالأدوات والمستلزمات الرياضية لمواصلة أنشطتها.



من جانبه، أشار رئيس فريق نخبة رداع الكابتن محمد الكهالي إلى أن فريق النخبة يمثل أفضل اللاعبين القدماء برداع في مختلف الالعاب الرياضية والحاصلين على أفضل المراكز الأولى في البطولات على مستوى الجمهورية.



وأوضح أن فريق النخبة الذي تم تأسيسه قبل نحو سنتين يهدف إلى الاهتمام بالشباب والرياضيين من خلال إقامة العديد من البطولات الرياضية رغم الظروف التي تمر بها بلادنا.



وفي نهاية اللقاء قدم فريق النخبة درع تكريمي لوزير الشباب والرياضة نظير ما يقدمه من دعم لفريق النخبة خلال الفترة الحالية.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ