محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض مخطط مشروع السائلة الجنوبية بصعدة صعدة -سبأ:

أستعرض اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، مخطط مشروع السائلة الجنوبية بصعدة.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة صالح عقاب ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي للمحافظة عبدالواحد شويل ونائب مدير فرع مؤسسة الطرق والجسور مدير مشروع السائلة الجنوبية المهندس عارف السامعي ومهندس المشروع شوقي الزعزعي، الصعوبات التي تواجه المشروع وكذا الإستحداثات داخل مجرى مسار السائلة.



وأكد المحافظ عوض ضرورة سرعة إنجاز العمل في مشروع السائلة الجنوبية لأهمية المشروع وما يترتب عليه من تصريف مياه السيول وحماية المنازل والمزارع المحاذية للوادي.



وشدد على أهمية إيجاد حلول للصعوبات لعمل التصاميم المساحية للمشروع .. لافتا إلى أن أي أخطاء في مسار السائلة ستكون نتائجها سلبية.



وأشار محافظ صعدة إلى أن المشروع سيترتب عليه تسهيل حركة السير وتخفيف إزدحام الحركة المرورية في شوارع عاصمة المحافظة .. مثمنا الجهود المبذولة في إعداد تصاميم المشروع والتي قطعت فيها المؤسسة شوط كبير، مشددا على أهمية البدء في تنفيذ المشروع.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ