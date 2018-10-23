محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع في البيضاء يناقش آلية تعزيز التوعية الإعلامية لمواجهة العدوان البيضاء-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، الجوانب المتصلة بتعزيز التوعية الإعلامية في ظل استمرار العدوان والحصار.



واستعرض الاجتماع تقرير مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة عبدالعزيز الملجمي حول دور مكتب الإعلام في مواجهة وسائل إعلام العدوان وآلته والماكينة الإعلامية التابعة لها وفضح الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني .



ولفت إلى أهمية دور الإعلام في دعم الجوانب التنموية والخدمية ومشاركة مكتب الإعلام في رسم مختلف الخطط التنفيذية والخدمية إلى جانب المكاتب المعنية رغم شحة الإمكانات التي لم تثني أداء كوادر الإعلام عن القيام بواجبهم .



فيما قدم مدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبأ عبدالله طالب ضيف الله تقرير حول مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنفذها قيادة المحافظة والسلطة المحلية والفعاليات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ونشرها عبر الوكالة وموقعها الرسمي.



كما استعرض الاجتماع تقرير مدير مكتب الأوقاف والإرشاد أحمد طالب الهدار حول خطة المكتب في توحيد رسالة المسجد من خلال التواصل مع خطباء المساجد ووضع عناوين للخطابة المواكبة لما يمر به الوطن من عدوان وكذا إقامة ندوات إرشادية تستهدف توعية أهم الشرائح في المجتمع لصد أباطيل العدوان ومرتزقته.



بدوره استعرض مدير مكتب الثقافة أحمد الهصيصي تقرير حول الاحتفالات والندوات والبرامج الوطنية والثقافية في المحافظة وما يقدم من أنشطة في حرم المركز الثقافي ودور هذه الفعاليات في نشر التوعية التي تواجه جبروت العدوان.



وأشاد محافظ البيضاء بما تقدمه مكاتب الإعلام وسبأ والأوقاف والثقافة ودورها الإيجابي في كشف مخططات العدوان وجرائمه البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب .. مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لمواجهة الماكينة الإعلامية لتحالف العدوان والتي تروج الأباطيل والأكاذيب في محاولة للنيل من صمود اليمنيين .



ووجه محافظ البيضاء المكاتب المعنية بإقامة ندوات توعوية تساند الصمود الأسطوري .. لافتا إلى أهمية أن تتواكب الفعاليات الانتصارات والبطولات التي يجترحها الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته.



حضر الاجتماع مدير الشؤون القانونية حسين الحسني ومدير مكتب النقل صامد الريامي ومدير مكتب الشباب والرياضة ناصر الغشامي.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ