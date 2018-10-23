محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخدمة المدنية تحدد عشرة أيام فرصة أخيرة لاستكمال أخذ البصمة والصورة صنعاء-سبأ:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات "مشروع تنظيف كشف الراتب" لكافة وحدات الخدمة العامة، عن تحديد مدة عشرة أيام اعتباراَ من يوم السبت القادم كموعد نهائي لاستكمال أخذ البصمة والصورة.



فيما يلي نص البيان:



تعلن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات "مشروع تنظيف كشف الراتب" لكافة وحدات الخدمة العامة بأنه تقرر تحديد مدة عشرة أيام اعتباراَ من يوم السبت القادم الموافق 27 أكتوبر 2018م حتى 7 نوفمبر 2018م لاستكمال أخذ البصمة والصورة البيولوجية للموظفين المتبقيين والمتخلفين الذين لم يقوموا بأخذ البصمة خلال فترات التمديد السابقة وكفرصة أخيرة.



وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالأخوة رؤساء ومسئولي الموارد البشرية بكافة وحدات الخدمة العامة المحلية والمركزية بسرعة أرسال الموظفين المتبقين والمتخلفين عن اخذ البصمة لديهم خلال المدة المحددة أعلاه كونها تعد المهلة والفرصة النهائية لهم ولم يتم النظر أو التعامل مع أي طلبات لاحقة ترد إلى الوزارة بعد انتهاء المدة المحددة.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ